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Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России. Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Адимирала Корнилова, тк СтройМастер ПАВ 264 Удобная оплатаОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными
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    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Очки закрытые с прям.вент. &quot;АРТ. 59870&quot; ЗП2 PANORAMA (2С-1,2 PС), 30211
    Очки закрытые с прям.вент. "АРТ. 59870" ЗП2 PANORAMA (2С-1,2 PС), 30211
    330
    240
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Щиток защитный &quot;АРТ. 57220&quot; (ПРОЗРАЧНЫЙ)
    Щиток защитный "АРТ. 57220" (ПРОЗРАЧНЫЙ)
    78
    60
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Респиратор &quot;АРТ. 59890&quot; 9312+ FFP1 (4 ПДК) с клапаном
    Респиратор "АРТ. 59890" 9312+ FFP1 (4 ПДК) с клапаном
    410
    290
    Нет в наличии
    Хиты продаж
    Удерживающая привязь &quot;АРТ. 10367&quot; (пояс страховочный) АРТ. 10367
    Удерживающая привязь "АРТ. 10367" (пояс страховочный) АРТ. 10367
    Цена по запросу
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Беруши &quot;АРТ. 57222&quot; со шнурком AMPARO (384708) индивидуальный пластиковый контейнер
    Беруши "АРТ. 57222" со шнурком AMPARO (384708) индивидуальный пластиковый контейнер
    88
    68
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Наушники противошумные &quot;АРТ. 57217&quot; с креплением на каску СОМЗ-5 ШТУРМ
    Наушники противошумные "АРТ. 57217" с креплением на каску СОМЗ-5 ШТУРМ
    530
    410
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Сапоги АРТ. 58315 ЭВА мужские (С-031) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв.Оливковый
    Сапоги АРТ. 58315 ЭВА мужские (С-031) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв.Оливковый
    2 320
    1 790
    Товар в наличии
    Хиты продаж
    Очки закрытые с непр.вент. &quot;АРТ. 59867&quot; ЗН11 PANORAMA super (2С-1,2 PС), 21130 (х35)
    Очки закрытые с непр.вент. "АРТ. 59867" ЗН11 PANORAMA super (2С-1,2 PС), 21130 (х35)
    490
    350
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    Хиты продаж
      Товар в наличии
      Перчатки &quot;АРТ. 59657&quot; р. L,XL (хлопок+высококач. двойное латексн. покрыт.)
      Перчатки "АРТ. 59657" р. L,XL (хлопок+высококач. двойное латексн. покрыт.)
      123
      105
      Нет в наличии
      Перчатки х/б &quot;АРТ. 10217&quot; оранжевые односторонние. (уп. 12 пар)
      Перчатки х/б "АРТ. 10217" оранжевые односторонние. (уп. 12 пар)
      Цена по запросу
      Товар в наличии
      Плащ &quot;АРТ. 57180&quot;влагозащитный сигнальный нейлон с ПВХ с СОП оранжевый (х20)
      Плащ "АРТ. 57180"влагозащитный сигнальный нейлон с ПВХ с СОП оранжевый (х20)
      2 050
      1 580
      Товар в наличии
      Плащ &quot;АРТ. 57192&quot; влагозащитный, цвет синий, ПВХ (х20)
      Плащ "АРТ. 57192" влагозащитный, цвет синий, ПВХ (х20)
      1 450
      1 120
      Товар в наличии
      Сапоги &quot;АРТ. 58326&quot; ЭВА мужские цв. оливковый
      Сапоги "АРТ. 58326" ЭВА мужские цв. оливковый
      1 040
      800
      Товар в наличии
      Наколенники &quot;АРТ. 59838&quot; Полюс, 691509
      Наколенники "АРТ. 59838" Полюс, 691509
      1 550
      1 130
      Товар в наличии
      Сапоги &quot;АРТ. 58213&quot; ПВХ мужские, высота 35 см
      Сапоги "АРТ. 58213" ПВХ мужские, высота 35 см
      840
      650
      Товар в наличии
      Сапоги &quot;АРТ. 58312&quot; ЭВА женские (С-051) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв. синий
      Сапоги "АРТ. 58312" ЭВА женские (С-051) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв. синий
      2 280
      1 760
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      Отзывы наших покупателей
      Сапоги АРТ. 58315 ЭВА мужские (С-031) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв.Оливковый
      Сапоги АРТ. 58315 ЭВА мужские (С-031) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв.Оливковый
      5.0
      Виталий
      19 июня 2022
      Размер в Размер. Сапоги на твердую 5ку
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      Беруши "АРТ. 57222" со шнурком AMPARO (384708) индивидуальный пластиковый контейнер
      Беруши "АРТ. 57222" со шнурком AMPARO (384708) индивидуальный пластиковый контейнер
      5.0
      Игорь
      19 июня 2022
      Очень мягкие и удобные беруши, не давят на ухо. Превосходно подавляют шум
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      Респиратор "АРТ. 59890" 9312+ FFP1 (4 ПДК) с клапаном
      Респиратор "АРТ. 59890" 9312+ FFP1 (4 ПДК) с клапаном
      5.0
      Анатолий
      19 июня 2022
      Незаменимая вещь, при строительных работах, а так же садово-огородных
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      Последние новости
      Новое в магазине: Сапоги войлочные &quot;АРТ. 59018&quot; Мороз
      19 июня 2022
      Новое в магазине: Сапоги войлочные "АРТ. 59018" Мороз
      Союзка изготовлена из войлока, продублирована юфтью, голенище - войлок 5-6 мм
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      Новое в магазине: Костюм &quot;АРТ. 59027&quot; софтшелл олива
      19 июня 2022
      Новое в магазине: Костюм "АРТ. 59027" софтшелл олива
      Куртка прямого силуэта, без подкладки, с втачным воротником "стойка", с централь
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      Рабочий полукомбинезон: особенности и виды
      19 июня 2022
      Рабочий полукомбинезон: особенности и виды
      Комбинезон — представляет собой совмещённые друг с другом брюки и куртку
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      Контакты
      +7 (984) 444-31-30
      +7 (984) 444-31-30
      Москва, л. Адмирала Корнилова, ТК СтройМАстер пав 264
      p.spetsodezhdy@yandex.ru
      Пн - Вс: 08:00-20:00
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